Ruim 100 arbeiders erkend als slachtoffer van mensenhandel op Antwerpse bouwwerf: “ongezien grote zaak”

De bemiddelingsteams van de Antwerpse politie stonden deze arbeiders te woord. “Iedereen is geïdentificeerd en in samenspraak met het parket is iemand die het voortouw nam gehoord in een verhoor", aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Via hem zijn de grieven gedeeld en genoteerd. We maken die info over aan het arbeidsauditoraat die zich over het dossier buigt.”