Ruim 100.000 eigenaars van zonnepanelen met digitale meter krijgen eenmalige compensatie

Protest op social media tegen vernieti­ging systeem terugdraai­en­de teller: “Laten we met z'n allen onze zonnepane­len uitschake­len”

13:51 Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende teller vernietigd, en daarop komt nu protest, onder meer via een Facebookgroep. Zo wordt in ‘Boycot de afschaf van de terugdraaiende meter’ opgeroepen om alle zonnepanelen in het land voor een dag uit te schakelen.