Ruim 10.700 gedetineerden in Belgische gevangenissen

Antwerpen Federaal procureur over Operatie Sky ECC: “Hoe je met één app 2.275 verdachten ontmaskert. Het drugspro­bleem is écht enorm”

De gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen zit propvol. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) probeert de schuld hiervan in de schoenen te schuiven van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), maar de ware ‘schuldige’ is de bij criminelen populaire telefoon-app Sky ECC. Sinds de gelijknamige operatie op 9 maart van dit jaar het drugsmilieu op zijn grondvesten deed daveren, zijn 548 verdachten gearresteerd. Alleen in Antwerpen zitten momenteel 112 van die verdachten in de cel, dankzij gekraakte berichten uit Sky ECC.

21 december