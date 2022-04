Ruim 1 op de 2 maakt zich zorgen om stijgende levenskosten: “Vrees voor nieuwe financiële crisis is groot”

Meer nog dan de voorbije coronajaren kampen we met financiële stress: de stijgende kost van het levensonderhoud baart meer dan de helft van de Belgen zorgen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van levensverzekeraar NN. “Het optimisme van de heropleving van de economie maakte plaats voor angst voor een nieuwe financiële crisis.”

Onze financiële gemoedsrust staat op het laagste peil in vele jaren. De Financiële Gemoedsrust Barometer waarvoor NN in maart 1.042 Belgen liet bevragen, kreeg de afgelopen maand een flinke knauw. De index die bij het uitbreken van de pandemie nog 59,6 op 100 bedroeg, tuimelde naar 57,9. “De huidige evolutie van de energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de impact hiervan op de kosten van ons dagelijkse leven, zaaien duidelijk onrust,” kadert professor Economie Bart Chiau (UGent) en senior expert bij NN. “De vele voorspellingen dat levensmiddelen duurder zullen worden, baart nu 56% van de Belgen zorgen. In oktober vorig jaar was dat ‘slechts’ 49%.”

Dat de financiële angst vandaag zelfs groter is dan tijdens het uitbreken van de pandemie, komt volgens Chiau omdat we beseffen dat er geen ontkomen is aan de exploderende kosten van het levensonderhoud, met zowat alles dat in sneltempo duurder wordt. “We zaten nog in de uitloper van de gezondheidscrisis, en nu dit. Tijdens de coronacrisis bleef de schade voor de meesten uiteindelijk ook nog enigszins beperkt, dankzij de algemene steunmaatregelen. Nu moet je het zelf maar zien te klaren, terwijl het huidige hoge prijzenniveau wel eens tot volgend jaar zou kunnen aanhouden. Vooral de middenklasse voelt dit recht in de portemonnee.”

Vanessa (36) en Michael (38) uit Hemiksem zien voorschotfactuur verdubbeld Van 300 euro naar 620 euro, die raketvlucht maakte de voorschotfactuur van Vanessa Van Achter en partner Michael Versluys uit Hemiksem. Ze werken allebei, doen geen zotte dingen, maar hun kinderen willen ze niet tekort doen. Dat wordt sinds de stijgende energieprijzen steeds lastiger. "Extra dekentjes tegen de kou, nadenken bij elke lamp die je doet branden: het is schrápen."

Schrik voor nieuwe financiële crisis

En dus wordt voor het eerst in twee jaar een significante daling van de algemene financiële gemoedsrust opgemeten. Bovendien zien we onze financiële toekomst weinig rooskleurig in. “De vrees dat we opnieuw met een financiële crisis te maken zullen krijgen, zit er flink in, weet Chiau. “Bijna 9 op de 10 (86%, red.) vrezen dat er in navolging van de bankencrisis uit 2008 een nieuwe financiële crisis aankomt, met mogelijk nóg hogere prijzen. De meeste mensen beseffen ook dat bespaard zal moeten worden. Het optimisme over de financiële toekomst aan het einde van de coronacrisis is daarmee vandaag volledig overschaduwd.” Het maakt dat de helft (49%) van de ondervraagden aangeeft zich (veel) financiële zorgen te maken, dat is 12% meer dan precies een jaar geleden. “Slechts 1 op 5 maakt zich weinig zorgen.”

50-plussers meest bezorgd

Volledig scherm Illustratiebeeld. © thinkstock Mensen zonder spaarreserves of met schulden zijn vanzelfsprekend extra kwetsbaar voor de stijgende kosten. In de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar neemt de bekommernis dan ook in belangrijke mate toe (+7%). “Maar het zijn toch vooral 50- plussers die zich opvallend meer zorgen maken dan in oktober vorig jaar (+9% red.)”, weet Chiau. Het gaat nu al om 65% uit de leeftijdscategorie 50-64 jaar. “Los van de bezorgdheid over de betaalbaarheid van hun pensioen kennen zij natuurlijk de prijzen van 10 jaar geleden nog, en zien ze nog concreter hoe alles duurder wordt.”

Maar ook wie centen op de rekening heeft, kampt met besognes. Bij de huidige inflatie van 8,30% zien spaarders de waarde in koopkracht ervan als sneeuw voor de zon wegsmelten. “Wat zal mijn mooie spaarpot binnen enkele jaren nog waard zijn? Het effect van de inflatie op onze spaarcenten baart 36% - dat is ruim 1 op 3 - veel zorgen.”

Niemand weet exact hoe de situatie verder zal evolueren en welke uitdagingen ons te wachten zullen staan. “Het beste dat we nu daarom kunnen doen, is de schade beperken door een financieel vangnet te voorzien voor de kwetsbare doelgroepen en op individueel niveau onze financiële situatie goed te evalueren en bij te sturen waar nodig,” zegt Chiau.

Als individu heb je natuurlijk geen grip op de situatie in Oekraïne, de stijgende energieprijzen of de inflatie. “Behoud daarom de focus op zaken waar je wel vat op hebt”, raadt Cynthia Ghysels, life planner bij NN, aan. “Begrijp je bepaalde financiële zaken niet? Informeer je, werk je kennis bij en probeer zo goed mogelijk te begrijpen wat de impact voor jou persoonlijk is. Ga ook op zoek naar berichtgeving die oplossingen naar voren schuiven en waar je mee aan de slag kan. Dat versterkt je vertrouwen om met veranderingen om te gaan en geeft ook meer gemoedsrust.”

