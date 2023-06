Ruim 1.500 Vlaamse gezinnen wonen op PFAS-risicogrond zonder dat ze dat weten

Sinds eind 2021 krijgt OVAM zicht op een kleine 5.000 locaties waar mogelijk PFAS werden gebruikt. Na een eerste analyse van die locaties blijkt dat op 1.769 plaatsten een woning, moestuin, school, crèche of recreatie-activiteit ligt. De grootste hap zijn woningen: 1.523. Dat ook woonpercelen mogelijk met PFAS vervuild zijn, kan “zeer uiteenlopende redenen hebben”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Mogelijk werd daar ooit geblust met PFAS-houdend blusschuim of werden PFAS gebruikt in het productieproces, zoals bij galvaniserende bedrijven of een activiteit in de papierindustrie.

OVAM wil de lijst verder “verfijnen” en “kennis opdoen”. Dat is de reden waarom nog niet gecommuniceerd werd, zegt Verheyen. Volgens OVAM kan op basis van haar gegevens niet afgeleid worden of op de gronden effectief gebruikgemaakt is van PFAS. Daarom wil ze de locaties deze zomer laten checken door de lokale besturen. “Die moeten een dubbelcheck doen. Zodra dat gebeurd is, zal de lijst ter beschikking worden gesteld van de lokale besturen en in de databank over de ondergrond belanden.” OVAM sluit niet uit dat er nog veel plaatsen bijkomen of afvallen.