Ruim 1.500 jongeren kwamen vorig jaar in een gesloten instelling terecht

Ruim 1.500 jongeren zijn in 2021 in een gemeenschapsinstelling terechtgekomen omdat ze een strafbaar feit hadden gepleegd, daarvan verdacht werden of in een verontrustende situatie zaten. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits, die donderdag zijn voorgesteld tijdens een bezoek aan de gemeenschapsinstelling van Everberg in Vlaams-Brabant. In 2020 ging het nog om 1.444 jongeren. Op lange termijn is er wel een daling van het aantal jongeren die in een lopend dossier voor een jeugddelict zitten.

Jongeren die in een gemeenschapsinstelling terechtkomen, worden daar, vaak als laatste redmiddel, geplaatst door een jeugdrechter. Van de in totaal 1.560 jongeren ging het in 911 dossiers om ernstige delicten.

“De redenen waarom jongeren in een gesloten instelling geplaatst worden, kunnen heel divers zijn”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien. “Maar vaak zien we toch een grote mate van herhaling bij ernstige feiten. Of het nu gaat over diefstal, geweld of drugsfeiten, jongeren die in een gemeenschapsinstelling terechtkomen, geraken moeilijk uit de negatieve spiraal.”

De totale instroom van dossiers bij de Vlaamse jeugdparketten is langs de andere kant wel gedaald: van 41.249 in 2020 tot 39.171 in 2021. Die daling is vooral toe te schrijven aan het mindere aantal covid-gerelateerde zaken.

Slechte cijfers

“De cijfers zijn niet goed”, vindt minister Crevits. “Maar het is belangrijk dat wanneer jongeren worden opgenomen, er een traject met hen afgelegd wordt waardoor ze het pad van hun leven weer kunnen opnemen. De mensen hier in Everberg doen dat op een heel intense manier, want je kan jongeren niet afschrijven als ze een delict hebben gepleegd.”

De overgrote meerderheid (88 procent) van de jongeren die door de jeugdrechtbank worden opgevolgd, zit in een verontrustende situatie. Het gaat bijvoorbeeld om situaties van geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Bij een minderheid (12,6 procent) gaat het om een jeugddelict, waarvoor de jongere in kwestie eventueel door de jeugdrechter naar een instelling wordt verwezen. De rechter kan hen evenwel ook een traject opleggen, zoals herstelbemiddeling, een gemeenschapsdienst of een leerproject.