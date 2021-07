Ruim 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van sportclub

In 2020 waren 1.405.165 inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens één sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dat is 1 procent minder dan in 2019 en 14 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van Statistiek Vlaanderen.