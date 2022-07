Ruiloperatie met Iran stoot tegen de borst: “Belg moet derde van zijn straf uitzitten, extreme terrorist komt na vier jaar vrij”

Djalali, die in 2016 werd opgepakt in Iran, zou “binnenkort" geruild worden voor Assadolah Assadi, het brein achter een bomaanslag die in 2018 in Parijs had moeten plaatsvinden op een congres met naar schatting 20.000 Iraniërs. Het Wilrijkse koppel Amir Saadouni en Nasimeh Naami was door de man, een spion van het Iraanse regime en hooggeplaatste officier, ingeschakeld om de springstof naar de Franse hoofdstad te rijden, maar werd in Sint-Pieters-Woluwe opgepakt. Assadi werd door de rechtbank in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld, man en vrouw kregen 18 jaar cel, een vierde terreurlid 17 jaar. Komt er een ruil met ons land, dan hebben ze maar een vijfde van hun straf uitgezeten.