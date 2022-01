Rousseau ziet verplichte vaccinatie via vaccinatiebewijs, Vandenbroucke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft in Terzake aangedrongen op een parlementair debat over verplichte vaccinatie. Die verplichting moet volgens hem afgedwongen worden via een vaccinatiebewijs. “Zolang er geen zekerheid is dat omikron de laatste variant van het virus is, moeten we blijven inzetten op vaccinatie”, zei hij. Eerder vandaag liet zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ook al uitschijnen dat een boosterprik binnenkort wellicht noodzakelijk zal zijn om groen licht te krijgen met je Covid Safe Ticket (CST).

Rousseau herinnerde eraan dat Vooruit reeds in de zomer aangedrongen had op een parlementair debat over het onderwerp. Hij stelde dat er veel onzekerheid bestaat over corona, maar dat vaccinatie werkt. “Geen enkel vaccin werkt perfect, maar het zorgt voor minder verspreiding, minder ziekte en minder ziekenhuisopnames”, aldus de Vooruit-voorzitter. “Door vaccinatie tonen we ons solidair met de ziekenhuizen en kunnen we onze vrijheid terugwinnen.”

De vaccinatieverplichting moet voor Conner Rousseau tijdelijk zijn, zolang de nood het hoogst is. Die verplichting afdwingen met boetes, ziet hij niet zitten. Daarom kiest hij voor de weg van een vaccinatiebewijs. “Zo belonen we zij die zich laten vaccineren”. Rousseau vertrekt van het huidig toepassingsgebied van het CST, zodat wie zich niet laat vaccineren nog naar de winkel, apotheek, ... kan gaan. Naar evenementen, concerten of de horeca gaan, is enkel voor de houders van een CST.

Groen licht

De campagne voor de boosterprik ging een tijdje geleden van start. En ze verloopt sneller dan initieel voorzien, vertelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder vandaag in de bevoegde Kamercommissie. Eind januari zal het gros van de volwassen Belgen die al hun basisvaccinatie kregen, een uitnodiging in de bus hebben gekregen voor een derde prik (een tweede bij wie eerder Johnson & Johnson kreeg). In Vlaanderen zal dat zeker het geval zijn.

"Een groot succes, maar toch staan we niet helemaal waar we moeten staan", voegde de minister toe. "Er is aarzeling rond de booster." Met andere woorden: niet iedereen die een uitnodiging kreeg, maakte een afspraak of ging er op in.

‘Niet onlogisch’

Toch verwacht Vandenbroucke dat het krijgen van het boostervaccin ‘beslissend’ zal zijn om groen licht te krijgen bij het scannen van het Covid Safe Ticket. Het zou hem alleszins niet onlogisch lijken in de huidige context. De minister verwees daarbij ook naar een beslissing die op Europees niveau zal worden genomen.

Volledig scherm © David Legreve

Over wat voor timing zouden we spreken? Dat is dus nog verre van duidelijk. Als in Vlaanderen inderdaad eind januari alle uitnodigingen voor de boosterprik de deur uit zouden zijn, kan het daarna nog wel een paar weken duren voor de spuit effectief ook bij iedereen in de bovenarm zit. Net zoals bij de basisvaccinatie zal het nieuwe CST in ieder geval pas kunnen gelden nadat iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten boosteren. Een ruwe schatting op dit moment zou kunnen zijn dat het in maart misschien zover is. Al hangt één en ander dus ook nog vast aan Europees overleg.

Intussen is het ook wachten op adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over de derde prik voor jongeren tussen 12 en 17 jaar - het Europees agentschap EMA heeft daar overigens nog geen beslissing over genomen - en over een vierde prik voor bepaalde risicogroepen, die als eerste aan de beurt waren voor hun derde prik.

