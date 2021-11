Rousseau wil verwaarloosde kinderen sneller weghalen bij ouders, “desnoods vanaf de geboorte”

Van Gucht: “Op weg naar 1.000 coronapa­tiën­ten op intensieve zorg”

Met de huidige cijfers zijn we op weg naar 1.000 bedden met coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg of zelfs meer. Dat heeft viroloog Steven van Gucht gezegd aan persagentschap Belga. “Hopelijk zien we snel de impact van de laatste maatregelen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de vierde golf in te dijken.”

23 november