Rousseau waarschuwt voor nepprofiel van hem dat intiem videobelt en om geld vraagt: “Let op online”

Een deepfake gebruikt bestaande beelden, die daarna bewerkt worden via kunstmatige intelligentie. Daardoor is het voor potentiële slachtoffers zeer moeilijk van echt te onderscheiden. Rousseau werd gisteren op de familiedag van zijn partij in Plopsaland door een vrouw aangesproken die in de veronderstelling was dat ze al langere tijd “intiem” contact met hem had. Daarom waarschuwt hij nu zijn volgers op Instagram: