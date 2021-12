Rousseau verdedigt teleurstelling Vandenbroucke na Overlegcomité: “Waarom heb je experten als je er nooit naar luistert?”

Microbio­loog Herman Goossens legt uit waarom hij niet enthousi­ast is over vaccinatie 5- tot 12-jarigen

Eind december verwacht België een eerste levering met 336.000 dosissen van het Pfizer-vaccin dat geschikt is voor -12-jarigen. Microbioloog Herman Goossens, die zelf kleine kinderen heeft, is niet enthousiast over die vaccinatie bij kinderen. Dat vertelde hij in het VRT-programma ‘De Zevende Dag’. Volgens hem is het een ethische discussie.

12:37