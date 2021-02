Rousseau scherp voor Bouchez: “Als hij keer op keer kritiek heeft op de regering, moet hij zich de vraag stellen of hij er nog in wil zitten”

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft zich in Terzake scherp uitgelaten over MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die vindt dat de sp.a, met Frank Vandenbroucke als minister van Volksgezondheid, een erg streng coronabeleid voert. Rousseau noemt de uithalen van de liberaal ‘voorspelbaar’. “We wisten op voorhand dat we veel miserie met hem zouden hebben, dat is hoe hij is”, laat hij zich ontvallen.

Sp.a-kopman Conner Rousseau (28) lag een tijdje in de lappenmand met corona. Woensdag kon hij met enige vertraging zijn digitale nieuwjaarsboodschap uitsturen aan de leden.

Knock-out

“Ik ben nog redelijk moe. Maar het gaat beter”, vertelt hij aan Terzake over zijn coronabesmetting. “Ik ben er wel van geschrokken dat iemand die best gezond leeft en sportief is, toch twee weken echt knock-out was. Bij mij zat het heel hard op mijn spieren. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat er een bruistablet op mijn spieren zat, dat was heel raar. Ademen ging ook moeilijker, omdat mijn strottenhoofd ontstoken was.”

Rousseau vindt dat het normale leven terug moet kunnen hervatten, zij het op een veilige manier, eens de kwetsbare groepen gevaccineerd zijn tegen corona. In de huidige vaccinatieplanning zou dat in de loop van april moeten zijn. De sp.a-voorzitter wil daarom nu ook al een ‘zomerfonds’ opzetten, om organisatoren die komende zomer iets willen op poten zetten, financieel te ondersteunen. Verder wil hij meer perspectief voor jongeren.

‘Kappen’

Tegelijkertijd vinden de Franstalige liberalen van Georges-Louis Bouchez al een tijd dat de sp.a met minister Frank Vandenbroucke een erg streng coronabeleid voert. Wat vindt Rousseau van de uitlatingen van Bouchez? “Ik vind het een beetje voorspelbaar. We wisten het op voorhand, dat we veel miserie met hem gingen hebben. Dat is hoe hij is, ik wil daar niet te veel uitspraken over doen. Ik zit niet op Twitter en ik hou me niet bezig met die tweets te lezen en daarop te reageren.

Quote Het is kappen op de eigen regerings­part­ners, kappen op de virologen, kappen op iedereen... Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

Maar de socialist stelt zich toch vragen bij de houding van Bouchez tegenover de federale regering. “Ik vind het alleen merkwaardig dat, voor zo’n jonge gast, hij zo ouderwets aan politiek doet. Het is kappen op de eigen regeringspartners, kappen op de virologen, kappen op iedereen... Ik vind dat die regering goed werk levert, en dat is heel de regering die goed werk levert. Niet alleen Frank, die ploeg hangt goed samen. Als hij daar keer op keer kritiek op heeft, dan moet hij zich maar de vraag stellen of zij (MR, red.) nog in die regering willen zitten.”

Onrechtstreekse sneer terug

Bouchez heeft nog niet gereageerd op de harde woorden van Rousseau. Wel deelde hij een onrechtstreekse sneer uit als respons, met een retweet van een bericht van Grondwetspecialist Hendrik Vuye.

Die toont zich in zijn tweet erg kritisch over een andere opmerkelijke passage van het Terzake-interview, waarin Rousseau toelichting geeft bij de visie van zijn partij op een mogelijke nieuwe staatshervorming. “We zijn er zelf nog niet volledig uit. We gaan, denk ik, wel samen met PS in 2024 een soort model presenteren waar België volgens ons naartoe moet. Wij geloven in de kracht van solidariteit en die moet federaal gegarandeerd zijn, maar de uitvoering van een aantal zaken moet gewoon eenvoudiger”, aldus Rousseau.

‘En wat met Brussel, mag dat een autonoom gewest worden?’, vraagt journalist Pieterjan De Smedt daarop. Geen vreemde vraag, het is het punt waar het vaak op vastloopt bij staatshervormingen. “Ik heb daar eigenlijk nog niet goed over nagedacht”, aldus Rousseau. “Succes in 2024... en alvast innige deelneming”, vat voormalig Kamerlid Vuye het opvallende moment samen.

