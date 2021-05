Rousseau optimistisch over loonoverleg: “Positieve signalen gekregen dat we eruit zullen geraken”

Zoals bekend heeft de regering het onderdeel over de loonvorming weggetrokken van de sociale partners, en zal ze zelf een voorstel doen. Binnen de regering is er echter onenigheid over de loonsverhoging van maximaal 0,4 procent bovenop de index. De socialistische partijen vinden dat er meer moet mogelijk zijn voor de werknemers van die sectoren die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan. Als de liberalen, die het standpunt van de werkgevers volgen, niet inbinden, dreigen PS en Vooruit om de uitbetaling van de dividenden aan de aandeelhouders op te schorten.

"Er zullen altijd meningsverschillen zijn”, aldus Rousseau in de studio van VTM Nieuws vanmiddag. “Maar het is voor ons een heilig principe dat al wie zijn best doet, daar ook voor beloond moet worden. Waar het kan en waar er winsten worden geboekt, mag men niet zeggen dat de opbrengst enkel naar de aandeelhouders en niet naar de werknemers gaat.”

"Crapuul gedrag”

Rousseau ging ook in op de uit de hand gelopen manifestatie in het Ter Kamerenbos in Brussel gisteren. De Vooruit-voorzitter had geen enkel begrip voor wie geweld gebruikte. “Ik begrijp dat niet, dat is crapuul gedrag waar ik geen enkel begrip voor kan opbrengen. Het stelt de jongeren die zich wel aan de regels houden in een slecht daglicht. Iedereen wil terug naar de vrijheid, maar dit soort initiatieven is je egen ruiten uitgooien en maakt dat we nog langer in de miserie zullen zitten.”