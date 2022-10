Rousseau haalt hard uit naar CD&V tijdens debat over Septemberverklaring: “Jullie hebben de politiek belachelijk gemaakt”

Vandaag debatteerde het Vlaams Parlement over de uitgestelde Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Vooral CD&V kreeg het daarbij hard te verduren, en dat vanwege de bocht die de partij – en dan vooral voorzitter Sammy Mahdi – nam in verband met de indexering van de kinderbijslag. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau trok alvast hard van leer tegen CD&V. “Jullie hebben de politiek belachelijk gemaakt”, klonk het onder meer.

Zoals te verwachten, werd de regering-Jambon tijdens het debat op de korrel genomen vanwege de gebeurtenissen van de voorbije week.

De fractie van CD&V schaart zich echter volledig achter de Septemberverklaring. Fractieleider Peter Van Rompuy kwam nog eens terug op bocht die zijn partij moest nemen over de indexering van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Zo bevat de verklaring geen koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex, iets wat voorzitter Sammy Mahdi eerder nog de “rode lijn” voor zijn partij had genoemd.

Volgens Van Rompuy heeft zijn partij “gevochten als een leeuw”, maar stond CD&V binnen de regering geïsoleerd en was het “geen optie om de regering in een langdurige crisis te storten”. “We slaan de bladzijde om en werken voort in het belang van de Vlamingen. Dat is ook wat zij van ons verwachten”, aldus Van Rompuy.

“Politieke show”

In zijn antwoord was Rousseau allesbehalve mals. “Ik was echt kwaad deze week. Niet omdat de geloofwaardigheid van uw partij onder nul zit (...), niet omdat de samenhang in uw regering volledig weg is, maar wel omdat uw circus het vertrouwen in de politiek weer volledig onder nul heeft geduwd”, aldus Rousseau.

“Waar waren jullie de voorbije jaren, als grote strijders voor de kinderen en de gezinnen met kinderen?”, ging de Vooruit-voorzitter verder. “Waar was u in 2020 met de eerste blunder om het kindergeld niet meer te doen meestijgen met de prijzen van het leven?”, richtte Rousseau zich tot Van Rompuy. “Waar zaten jullie in 2021 toen we er nog eens een percent af deden?”

Rousseau noemde de bocht van CD&V een “politieke show”. “De politiek is er niet beter mee geworden en al zeker de kinderen in armoede niet”, klonk het. “Jullie hebben de politiek belachelijk gemaakt”, sloot de Vooruit-voorzitter af. Hij kreeg echter meteen het verwijt terug dat ook Vooruit geen rechtlijnig parcours heeft op het vlak van de kinderbijslag. “Wij hoeven vanuit Vooruit geen lessen te krijgen over het groeipakket”, reageerde CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.

Bekijk ook: Jambon “bereid bladzijde om te draaien”