Rousseau: “Grote meerderheid staat wel nog achter het beleid en de maatregelen”

Na de lockdownfeestjes van gisteren benadrukte Rousseau dat het van kapitaal belang is dat de mensen die de regels nog altijd volgen, blijven inzien “dat zij de meerderheid zijn”. “Een grote meerderheid staat wel nog achter het beleid en ziet in waarom we moeten volhouden, hoe moeilijk het ook is. We doen dat om een derde golf te vermijden en zodat het zorgsysteem niet implodeert. We moeten de mensen blijven motiveren en vertellen dat de zij die de regels volgen nog altijd meerderheid zijn. Het ergste is dat de mensen die de regels volgen gaan denken dat zij nog de enigen zijn.”