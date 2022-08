Rousseau: “Als Vlaams Belang en PTB nog groter worden, komt einde van België dichterbij”

“Wie voor de PTB stemt, steunt het Vlaams Belang”, waarschuwt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de kiezer in een zeldzaam interview met de Franstalige pers. Hij roept de Franstalige collega’s van de Vivaldi-regering op om “een handje te helpen”. Volgens Rousseau is een mentaliteitswijziging nodig. Hij wil samenzitten met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “om hem beter te begrijpen”.

Ook tijdens zijn vakantie kan de voorzitter van Vooruit naar eigen zeggen niet stilzitten en werkt hij halftijds door. Aan ‘Le Soir’ gaf hij een interview waarin hij klare taal spreekt. Conner Rousseau beseft dat de Vivaldi-regering in de ogen van het volk vaak geen al te beste beurt maakt. “We hebben een elektroshock achter de schermen nodig, dat is zeker.” Maar inhoudelijk blijft hij achter het politieke project van Vivaldi staan. Zo is hij er trots op dat er geen index-sprong komt. Verder hoopt hij nu dat de federale regering met een fiscale hervorming op de proppen komt.

Voor Rousseau is de grootste uitdaging tegen de verkiezingen van 2024 om de progressie van extreme partijen te stoppen. “Zowel van het Vlaams Belang als van de PTB. Als ze in die verkiezingen nog groter worden, dan komt het einde van België alsmaar dichterbij”, voorspelt Rousseau. Wat die beide partijen gemeenschappelijk hebben, volgens de voorzitter van Vooruit, is dat “ze niet willen regeren”. “Uiteindelijk zullen ze er niet zijn voor het volk”, beweert hij.

Resultaten

De voorzitter van Vooruit wil dat Vivaldi resultaten kan voorleggen, “om te tonen dat de partijen die er deel van uitmaken, kunnen samenwerken”. Zo wil hij de mensen overtuigen om voor die partijen, “die het verschil kunnen maken”, te stemmen. “Ik wil niet dat N-VA en Vlaams Belang zo groot worden dat ze de meerderheid hebben”, zegt Rousseau. De Waalse kiezers roept hij op om voor de PS te stemmen en niet voor de PTB (PVDA), “als ze een verschil in hun portefeuille willen voelen”.

Dat Vooruit de enige Vlaamse partij van de Vivaldi-regering is die in de peilingen stijgt, verklaart Rousseau met de loyauteit van zijn partij aan de coalitiepartners. “Dat kan de voorzitter van MR niet zeggen, tenzij om te lachen”, voegt Rousseau eraan toe. Met Georges-Louis Bouchez (MR) wil hij nog deze zomer afspreken, “om hem beter te begrijpen en om mijn bezorgdheid voor 2024 duidelijk te maken”.

“Zwakke Weyts en Jambon”

Rousseau wil in 2024 het liefst een centrum-linkse regering, “waarin de socialistische familie nog groter zal zijn”. Maar hij sluit bij voorbaat ook de N-VA niet uit, al ontkent hij het gerucht dat hij al een akkoord zou hebben met zijn collega-voorzitter Bart De Wever (N-VA). “Al wie kan rekenen, weet dat een centrum-linkse regering in Vlaanderen momenteel niet mogelijk is. In Vlaanderen zal geen enkele coalitie zonder de N-VA mogelijk zijn, veronderstel ik. Gaan we dan de N-VA in de armen van het Vlaams Belang drijven of een akkoord met hen sluiten en hun politiek bijsturen? Bijsturen lijkt mij een betere optie.”

Rousseau wil alvast niet “nog eens anderhalf jaar rondjes draaien, als Vlaanderen weer N-VA stemt en Wallonië weer PS”. Hij pleit ervoor om in dat geval “rekening te houden met de realiteit van het stemgedrag van het volk en op zoek te gaan naar punten van overeenkomst”. “Als die niet gevonden worden, wat is dan nog de toekomst van België?”

De relatie tussen de Vlaamse socialisten en N-VA blijft wel nog altijd erg gespannen, geeft Rousseau aan. “In de Vlaamse regering zit ik in de oppositie en elke week lopen de gemoederen hoog op. Ik vind bijvoorbeeld Ben Weyts een slechte minister van Onderwijs en Jan Jambon een zwakke minister-president. Die heeft niks empathie.” Maar als het moet, dan moet het maar, concludeert hij. “Dan gaan we onderhandelen en proberen we het vijf jaar lang zo goed mogelijk te doen.”