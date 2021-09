Roularta stopt met De Streekkrant

Egbert Lachaert (Open Vld) en Paul Magnette (PS) strijken plooien glad bij lunch in I Trulli

8 september Het ging er hard tegen onzacht aan toe tussen liberalen en socialisten de voorbije dagen. Het wapengekletter over hoe we de pensioenen en de arbeidsmarkt moeten hervormen stopte niet. De sereniteit was zoek. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en PS-voorzitter Paul Magnette beslisten over een vitello tonato op het terras van het Italiaanse restaurant I Trulli in Brussel om de plooien glad te strijken. Het was een constructief gesprek, klinkt het. De twee voorzitters willen samen tot oplossingen voor het land komen. Alle goede bedoelingen ten spijt: het is afwachten in welke mate ze daarin slagen. Maar de entente Open Vld en PS is nodig om Vivaldi harmonieuzer te laten zingen.