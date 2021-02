Rottweilers bijten bijna honderd dieren dood in dorpje op taalgrens

Bewoners woonzorg­cen­tra mogen hopen op meer en vaker bezoek

9:02 De kans is groot dat de bezoekregeling in de woonzorgcentra binnenkort minder strikt wordt. Viroloog Marc Van Ranst is alleszins te vinden voor versoepelingen: “De bewoners hebben het al heel moeilijk gehad.” Vandaag buigt de Taskforce Zorg zich over de kwestie.