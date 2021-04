Rookwolk brand Brecht zelfs op satellietbeelden waarneembaar

Een op de drie klachten bij Ombudsfin gaat over fraude

22 april Het jaar 2020 was een druk jaar voor de ombudsdienst voor financiële diensten (Ombudsfin). Er werden 1.650 nieuwe klachtendossiers opgestart, ruim 29 procent meer dan in 2019. In bijna een op de drie dossiers ging het over fraude, zo blijkt uit het jaarverslag van de dienst. "En de bemiddelingsresultaten in fraudedossiers waren minder positief dan de voorgaande jaren", stelt de dienst.