Rookverbod in attractieparken, dierentuinen en speeltuinen op komst

12 euro per pakje sigaretten en amper nog winkels die ze verkopen: is dit hoe we strijd tegen tabak winnen?

In sommige lagen van de Belgische bevolking daalt het aantal rokers al jaren niet meer. Hoe keren we die trend? HLN sprak met anti-tabaksexperts en stelde vast dat zij verregaande maatregelen naar voor schuiven. “We moeten weg van de platgereden paden, want de verslaving is hardnekkig. Sommigen willen pas stoppen als een pakje 60 euro kost.”

29 november