Rook van Canadese bosbranden bereikt nu zelfs Europa

De rook van honderden bosbranden in Canada heeft na de VS, nu zelfs delen van Europa bereikt. De afgelopen dagen zijn de rookpluimen over Groenland en IJsland naar Noorwegen getrokken, melden wetenschappers van het Noorse Instituut voor Klimaat- en Milieuonderzoek (NILU).

Stof en rook van de vele bosbranden in Canada teisteren momenteel de Verenigde Staten, waar New York bijvoorbeeld helemaal oranje kleurt. En dat is niet zonder gevaar dus wordt de bevolking aangeraden weer een mondmasker te dragen.

Die rook is nu ook aangekomen in Noorwegen, en lijkt op weg naar de rest van Europa. We hebben echter geen enkele reden tot paniek, stelt het NILU. Mensen kunnen de rook in Noorwegen misschien wel ruiken en zelfs opmerken als een lichte waas, maar zouden geen gezondheidseffecten ondervinden. Omdat de rook van zo’n grote afstand komt, krijgen we in Europa maar met een zeer verdunde versie te maken, legt Nikolaos Evangeliou van het NILU uit aan ‘CNN’.

Volgens berekeningen van het NILU zal de rook ook ons land bereiken in de komende dagen. Maar daar zullen we waarschijnlijk niet veel van merken, aangezien de rook bijna al haar roetdeeltjes zal verliezen voor ze overwaait.

Volledig scherm New York kleurt volledig oranje door de rook van honderden bosbranden in Canada. © Photo News

De rookwolk kan ons dus weinig kwaad doen, maar kan wel bijkomende negatieve gevolgen hebben voor het klimaat. Als de rook over het Noordpoolgebied trekt, kan die roet afzetten op de sneeuw en op het ijs. Daardoor kleurt het witte oppervlak donkerder en kan het meer warmte absorberen, wat op zijn beurt de opwarming van het gebied versnelt.

Dat scenario is niet heel waarschijnlijk in dit geval, aldus Evangeliou. Het kan wel een groot gevaar worden in de toekomst als het aantal bosbranden nabij het Noordpoolgebied toeneemt. Die trend is al te zien in de afgelopen decennia, en zal naar verwachting ook voortgezet worden, klinkt het nog.

KIJK. Timelapse toont hoe de skyline van New York op amper drie uur tijd helemaal verandert