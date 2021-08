Rondvraag bij 100 schooldirecteurs in Vlaanderen en Brussel: helft directeurs weet wie van zijn lerarenkorps gevaccineerd is of niet

Waarom invulboe­ken big business zijn: “Binnen geraken bij een school is als een lottotic­ket voor uitgeverij­en”

27 augustus Meer dan 100 leerkrachten en heel wat directies werden door VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws ondervraagd over hun financiële zorgen. Wat blijkt? Het aankopen van nieuwe schoolboeken - en dan vooral de vele invulboeken - wordt elk jaar financieel een stuk moeilijker. Voor de uitgeverijen daarentegen is het bedje gespreid. Twee directeurs en een auteur over de booming business van de werkboeken. “Meewerken aan een methode bracht me in totaal een slordige 50.000 euro op.”