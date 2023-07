Ronald Janssen, het roofdier van Loksbergen: “Als ik de drang voelde, ging ik rondrijden op zoek naar vrouwen”

DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Familie Rous­sis-Van Gorp, van ophaler van oude rommel tot chemische reus

De familie Roussis-Van Gorp is met een vermogen van ruim 3 miljard euro één van de rijkste van ons land. Hun roots liggen in Arendonk, waar stamvader Raf Van Gorp begin jaren 60 na zijn uren begon met een recyclagehandeltje in zijn garage. Hard werken en een stevige dosis lef maakten er een wereldspeler van. Toch bleven Van Gorp, zowel als zijn opvolger Roussis stevig met hun voeten op de Kempense grond: “Gasten mogen bij hem thuis tafelen. Er wordt gegeten wat de pot schaft: kotelet met spruitjes of stoemp met worst.”