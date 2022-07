Rombouts (CD&V) neemt Demir op de korrel: "Minister die weg inslaat van desinformatie is laatste dat we nodig hebben”

Herentals/Olen Dodelijk slachtof­fer bij kop-staartaan­rij­ding op E313

Bij een verkeersongeval op de E313 in Herentals is dinsdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. Een bestuurder van een bestelwagen reed in op een file die door een eerder ongeval ontstaan was. De aangereden chauffeur, een 66-jarige man, overleefde de klap niet.

