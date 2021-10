Romain (78) aan het graf van echtgenote Agnes (81): “Elke dag bedank ik haar voor mijn leven met haar”

Belgische delegatie met 'klimaat­trein' richting COP26 in Glasgow

Een 'klimaattrein' brengt zaterdag officiële delegaties uit België, Italië, Nederland en Duitsland en onder anderen nog activisten, vertegenwoordigers van ngo's, Europarlementsleden en wetenschappers naar de klimaattop COP26 in Glasgow. Na vertrek iets voor 9 uur in Amsterdam en na een stop in Rotterdam, hield de hogesnelheidstrein van Eurostar een uur halt in Brussel-Zuid.

30 oktober