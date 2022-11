Romain (18) en Margaux (16) worden samen begraven: "We hebben ook beslist om vooraf bezoek mogelijk te maken, want hun lichamen liggen bij ons thuis opgebaard”

Mijnenergie Berekend: hoeveel minuten kan je douchen voor dezelfde energie­prijs als één warm bad?

Een bad nemen is voor heel wat mensen even genieten: heerlijk je lichaam in het hete water onderdompelen en helemaal tot rust komen. Helaas betaal je voor die verwennerij in tijden van hoge energiekosten ook een hogere verbruiksfactuur. Mijnenergie.be ging na hoeveel voordeel je doet door jouw badsessie in te ruilen voor een douchebeurt.

7 november