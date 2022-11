Romain (18) en Margaux (16), jong koppel dat omkwam tijdens Condroz Rally, zijn samen begraven

Vandaag worden Romain (18) en Margaux (16) samen begraven op de begraafplaats van Geer, bij Luik. Het jonge koppeltje kwam afgelopen zondag om het leven tijdens de Condroz Rally in Hoei. Een racewagen begon te slippen, botste tegen een muur en kwam in het publiek terecht.

KIJK. Moeder en broer van Romain over de verschrikkelijke minuten waarin ze ontdekten dat hij samen met Margaux stierf bij rallyongeval: “Normaal belt hij altijd meteen terug, maar nu bleef het stil aan de telefoon.”

Honderden mensen waren aanwezig op de begrafenis in Braives in de provincie Luik. Na de ceremonie werden Margaux en Romain begraven in Geer in intieme kring. De familie koos dat in onderling overleg omdat de grootvader van Margaux er ook begraven ligt. Het wordt een zeer emotionele dag voor de familie, vrienden en kennissen van het jonge koppeltje. “Onze kinderen zullen nooit gescheiden worden. Ze waren samen in het leven en ze zullen ook in de dood samenblijven”, vertelde Fabrice Landeloos, de papa van Romain, eerder.

Het jonge koppeltje hield van auto’s en wilde gewoon een namiddagje plezier samen. Wat een mooie zondag moest zijn, eindigde in een tragedie. Een racewagen kwam in het publiek terecht. De ouders van de overleden slachtoffers benadrukken dat niemand schuld treft. Ze nemen ook de rallypiloot niets kwalijk. “Het is niet iemand die hier zomaar als een gek door de straten reed, de rally is hun job. Het was een ongeval”, zeggen ze.

De moeder van Margaux hoorde op de radio dat er een dodelijk ongeval was gebeurd tijdens de rally. Ze probeerde haar dochter en haar vriend te bellen, maar niemand nam op. “Ze belde dan naar ons”, vertelt Fabrice Landeloos. “Ze zei dat ze zich zorgen maakte. Met mijn vrouw Nathalie nam ik de auto om te kijken wat er aan de hand was. Maar ik kreeg een telefoontje van onze dochter Emilie. Ze zei dat we terug moesten komen, er stond politie voor de deur...”

KIJK. Een steward waarschuwt de volgende piloot dat er verder op het parcours iets gebeurd is