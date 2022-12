Roger Vangheluwe treedt voor het eerst in elf jaar uit “het verborgene”

Roger Vangheluwe heeft zich voor het eerst in elf jaar opnieuw in het openbaar getoond. De voormalige bisschop van Brugge maakte zijn opwachting in de Sint-Pietersabdij van de Franse gemeente Solesmes om er de wijding van Geoffrey Kemlin bij te wonen. Na het seksueel misbruik van zijn minderjarige neef trok hij zich terug “in het verborgene”.

De kleine kerk in Solesmes barstte op 14 juli 2022 bijna uit haar voegen. Geestelijken verdrongen elkaar om een glimp op te vangen van van Yves Le Saux, de bisschop van Le Mans die Kemlin zou wijden.

In de lange rij van priesters dook ook Vangheluwe op, stelde ‘Humo’ vast. Hij is zichtbaar verouderd en vermagerd en heeft nu ook een grijze baard. Uiterlijke tekenen van een bisschop, zoals een mijter, staf of ring, draagt hij niet meer.

Feiten verjaard

In 2010 barstte het pedofilieschandaal rond Vangheluwe los. In totaal zouden er vier klachten rond seksueel misbruik tegen hem ingediend worden, onder meer dus van een neef die op het moment van de feiten minderjarig was. Het gerecht legde echter geen straf op omdat de feiten verjaard waren.

Volgens de Brugse procureur Jean-Marie Berkvens masturbeerde de toenmalige bisschop naakte kinderen. Zelf zou hij zich nooit laten aanraken hebben.

“Een relatietje”

In 2011 gaf Vangheluwe een controversieel interview aan het toenmalige VT4-programma ‘Vlaanderen vandaag’. Het geflikflooi met zijn neef noemde hij “een relatietje”. “En ik had het gevoel dat hij daar helemaal niet tegenop keek. Integendeel. Als hij geld vroeg, heb ik hem dat gegeven. Ik heb een paar keer een miljoen Belgische frank (25.000 euro) betaald, maar zwijggeld was dat niet.”

Vangheluwe gaf en passant ook nog het misbruik van een tweede neef toe. “Maar dat is vrij snel gestopt. Een paar keer in een jaar, zowat. Verder is er niets meer gebeurd, u hoeft dus niet verder te zoeken.”

Na zijn aftreden leidde Vangheluwe een teruggetrokken bestaan, eerst in de trappistenabdij van Westvleteren en nadien in de Sint-Pietersabdij van Solesmes. Zijn titel van bisschop moest hij nooit afstaan.