Roep om lockdown klinkt steeds luider bij experten: “We voorzien de allerergste catastrofe die het land ooit gekend heeft”

Dirk Devroey – professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB – roept samen met nog een heel aantal andere experten op om alsnog een lockdown in te voeren in ons land. “Vandaag worden alle records gebroken”, zegt hij. “Zonder lockdown gaan we regelrecht naar een meltdown. We voorzien de allerergste catastrofe die het land ooit gekend heeft.”

Volgens Devroey zijn er vandaag voor het eerst meer dan 20.000 positieve tests. “21.048 om precies te zijn”, vertelt hij op Twitter. “Er lagen nooit meer mensen met Covid in het ziekenhuis. 5.924 om precies te zijn en 993 op intensieve zorgen. Lockdown is de enige juiste beslissing. Vandaag nog!”

Dat herhaalt hij ook bij HLN LIVE. “Er zal een volledige lockdown nodig zijn als we zien hoeveel mensen nu al in de ziekenhuizen en op intensieve zorg liggen. De cijfers zijn nu al hoger dan in de eerste golf. Eén op de drie mensen die nu getest wordt, is positief.”

“Catastrofe”

Voor Devroey mag een lockdown er vanmiddag al komen. “En dan nog zal het te laat zijn, want deze situatie is niet te houden”, gaat hij verder. “In de eerste golf, toen de ziekenhuizen op hun maximumcapaciteit zaten, waren de cijfers van het aantal nieuwe gevallen nu al aan het dalen. Nu stijgen ze nog met vijftig procent elke dag. We gaan naar een catastrofe. Elk uur dat we nu nog wachten is een uur te veel. Het is als een kernreactor die aan het ontploffen is. Dan speelt elke seconde een rol. We kunnen dit niet meer aan. Alsjeblieft. Doe iets.”

Wat dat ‘iets doen’ precies moet zijn? “Er is eigenlijk geen goede oplossingen meer op dit moment, er zijn alleen nog noodoplossingen. We zullen het leger moeten inzetten en vrijwilligers oproepen in de zorg, om mensen te wassen en eten te geven bijvoorbeeld. We voorzien de allerergste catastrofe die het land ooit gekend heeft.”

Noodrem

Devroey wordt bijgetreden door viroloog Marc Van Ranst. “Uit de meest recente Sciensano-data komt geen enkel goed nieuws”, zegt die op Twitter. “Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen al enig effect hebben. De situatie is kritiek in de gezondheidszorg. Tijd voor de noodrem, net als in andere buurlanden: lockdown.”

Ook de rector van de Universiteit Gent doet die oproep vanmorgen. “De nieuwe regels bekeken”, aldus Rik Van de Walle, over de nieuwe coronamaatregelen die vannacht van kracht werden. “Nieuwsbulletins gelezen. Wettenschappelijk inschattingen van wat volgt bekeken. Geluisterd. Nagedacht. Gewikt en Gewogen. Het besef dat kritiek en sneren zullen volgen. En toch… half werk zal tot drama’s leiden. Dáárom dus: #LOCKDOWNnu”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet gisteren de mogelijkheid open dat er nog strengere maatregelen zullen komen dan nu al het geval is, zonder verder in detail te gaan. Afgelopen nacht werden ze nog eens aangescherpt. De maatregelen die Vlaanderen aankondigde voor vrijdag werden door een nieuw Ministerieel Besluit om middernacht al van kracht. Maar dat hoeft geen eindpunt te zijn, volgens de premier. Morgen is er overigens opnieuw een Overlegcomité met de deelstaatregeringen.

“De coronacijfers moeten naar omlaag, anders zullen nog meer ingrijpende maatregelen nodig zijn”, zei hij gisteren in een videoboodschap aan de natie. “De situatie is bijzonder kritiek.”

Nooit eerder lagen er zoveel coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Volgens gezondheidsinstituut Sciensano worden momenteel 5.924 bedden bezet door Covid-patiënten. Lees er alles over in ons cijferoverzicht.

