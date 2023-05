Roel Vanderstukken: “Ik heb veel goed te maken. Als ik mijn hartproblemen heb overleefd, moet dat de reden zijn”

Update Vandecas­tee­le (42) “tamelijk positief” bij thuiskomst: “Euforie overheerst nu, nadien volgt de terugslag”, zegt crisispsy­cho­loog

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds 26 februari vorig jaar opgesloten zat in Iran, is sinds gisterenavond weer in België. Na 455 dagen in de Iraanse cel viel hij eindelijk zijn familie in de armen. “Nu begint een tweede strijd", zo reageerde de familie in een mededeling. Vanochtend hielden de vrienden en advocaten van Vandecasteele een persconferentie, die ze op een vrolijke noot afsloten: “Hij dronk gisterenavond al een biertje.” Hij zou vermagerd zijn, maar het mentaal en fysiek redelijk goed maken.