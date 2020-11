Rode Neuzendag brengt aan het licht dat nu meer jongeren kampen met zwarte gedachten dan in eerste lockdown: “Ze zitten té lang alleen achter hun computer”

In deze lockdown kampen méér jongeren met depressieve gevoelens dan in het voorjaar. Dat blijkt uit een bevraging van Rode Neuzendag in het middelbaar. “Jongeren zitten te lang alleen achter hun computer. Face to face met hen praten is belangrijk”, reageert meester Jeroen, die anderhalvemeterwandelingen maakt met zijn leerlingen.

Ongeveer de helft van de jongeren die de digitale versie van de Rode Neuzen scholentour gevolgd hebben, heeft beduidend meer last van donkere gedachten. In de eerste lockdown was dat nog 36 procent. Nochtans zijn de sociale contacten voor jongeren verbeterd in vergelijking met het voorjaar en zijn de angstgevoelens niet toegenomen.

Geen verrassing

Voor Jeroen Van Haute, taalleerkracht aan het College ten Doorn in Eeklo, is de stijging van depressieve gevoelens geen verrassing. “De helft van de middelbare scholieren zit nu weer thuis. Ze zitten té lang alleen achter hun computer en beginnen in cirkeltjes te denken, waar ze niet meer uit geraken. Ze kunnen ook niets meer kwijt aan hun vrienden in de jeugdbeweging of sportclub.”

Quote Als je ze meeneemt in de natuur, hebben ze minder gêne dan op school. Dat je elkaar niet constant in de ogen moet kijken, helpt om het hart te luchten Jeroen Van Haute, College ten Doorn, Eeklo

Meester Van Haute maakte tijdens de eerste lockdown anderhalvemeterwandelingen met leerlingen die daar behoefte aan hadden en is daar in oktober opnieuw mee begonnen nadat het sociale leven weer werd stilgelegd. “Ik merkte dat één van mijn leerlingen alles zeer zwartgallig zag. Dan is het belangrijk om te tonen dat je er voor hen bent. Face to face. Ik luister vooral en zeg dat ik geen psycholoog ben. Eén leerling heb ik doorverwezen naar professionele hulp.”

Ei kwijt kunnen

In het voorjaar ging Jeroen voor het eerst stappen met een leerling na een alarmerend mailtje. “Een leerling had een online test ingevuld waaruit bleek dat hij mogelijk tegen een depressie aan zat en best contact opnam met een vertrouwenspersoon. Ik ben meteen met hem gaan wandelen. Hij vertelde dat hij in een moeilijke situatie zat thuis. De weinige familieleden die hij normaal kon aanspreken, hadden uit angst voor corona liever dat hij niet langskwam. Ik ben een paar keer met hem op stap gegaan, en andere leerlingen kregen daar lucht van. ‘Mag ik ook eens met u wandelen?’, vroeg een tweede die zijn ei kwijt wou. Een derde gaf eerst aan dat hij het leuk vond eens met de leerkracht te filosoferen. Uiteindelijk bleek dat hij met een verhaal zat dat hij thuis niet verteld kreeg. Ze hebben trouwens minder gêne als je ze meeneemt in de natuur, dan op school. Dat je elkaar niet constant in de ogen moet kijken, helpt om het hart te luchten.”

Quote Wist je dat een vrolijke beat hetzelfde hormoon — oxytocine — laat vrijkomen als een omhelzing? Arne Vanhaecke , Muzikant en presentator

Ook muziek helpt meer dan ooit, nu we mekaar niet mogen knuffelen. Muzikant en presentator Arne Vanhaecke kroop voor Rode Neuzen in de huid van dr. Soul, een professor die uitlegt wat muziek met ons doet. “Wist je dat een vrolijke beat hetzelfde hormoon — oxytocine — laat vrijkomen als een omhelzing? Ook luisteren naar triestige nummers kan deugd doen. In onze hersenen komt dan prolactine vrij. Dat hormoon zorgt ervoor dat we ons rustiger voelen en empathie krijgen. Het is niet alleen een kwestie van chemische stofjes. Bij een triestig nummer kan je je emoties de vrije loop laten. De oude Grieken wisten al dat dit je ziel zuivert, waarna je je echt beter kan voelen. Muziek werkt ook verbindend. Nu we optredens en festivals missen, kan het deugd doen met iemand te spreken over muziek die je graag hoort. Deel op sociale media een lied dat voor jou veel betekent en zet er de hashtag ‘shareyoursong’ bij. Op 4 december, de Rode Neuzendag, maken we live radio mét die nummers. Met heel Vlaanderen laten we de jongeren die het moeilijk hebben zo voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

Scholen die de Rode Neuzen (k)Uur niet live volgden, kunnen zich nog tot 4 december registreren via www.rodeneuzendag.be en alsnog uitgesteld kijken.

Volledig scherm Rode Neuzen Dag logo 2020 © RV