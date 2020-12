Rode Neuzen Dag levert cheque op van 4,8 miljoen voor OverKop-huizen: “Er is zoveel nood aan die laagdrempelige hulp”

Het kon deze keer dan wel niet met een spetterende Sportpaleis-show of met indrukwekkende geldinzamelacties, maar de coronaproof Rode Neuzen Dag-editie van 2020 had vandaag een hartverwarmende apotheose. Na een dag vol sfeer, dankzij de meer dan 50 artiesten die de hele tijd livemuziek brachten, kwam ook de cheque er. Eentje van 4,8 miljoen euro, met bijhorend goed nieuws. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde een forse uitbreiding van het aantal OverKop-huizen aan. “Hoe meer laagdrempelige hulp voor jongeren er is, hoe beter”, klinkt het.

Rode Neuzen Dag was dit jaar aan z’n vijfde editie toe. En terwijl het in 2015 nog ‘bescheiden’ begon — het ingezamelde geld ging naar organisaties die mentaal welzijn van jongeren op de kaart zetten — werd een jaar later bijna letterlijk een steen verlegd. “Er was op dat moment grote nood aan laagdrempelige hulp voor jongeren”, zegt Winok Oplinus, Corporate Social Responsability Manager bij DPG Media en stuwende kracht achter Rode Neuzen Dag. “Er waren de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en psychologen, maar niets daartussenin. Bovendien waren — en zijn — de wachtlijsten bij psychologen lang.”

En zo werd met het ingezamelde geld van Rode Neuzen Dag 2016 OverKop geboren. Vijf huizen — in Oostende, Tienen, Mechelen, Gent en Genk — waar jongeren binnen en buiten kunnen lopen als ze er nood aan hebben. “Waar ze geen paspoort moeten afgeven aan een balie, ze niet 20 keer hun verhaal moeten doen, er geen dossiertje wordt opgemaakt bij het aanmelden.”

Gratis en anoniem

Een OverKop-huis — de naam werd door jongeren zelf bedacht, een verwijzing naar het leuke aspect van overkop gaan zoals tijdens een dagje pretpark, maar ook naar de mogelijke problemen ‘in je kop’ — houdt het midden tussen jeugdwerking en psychologische hulp. Jongeren tot 25 jaar kunnen er terecht om vrienden te ontmoeten, iets te drinken, maar evengoed om even met een psycholoog, die er altijd aanwezig is, te praten. “Vaak is er niet meer nodig dan dié laagdrempeligheid om een stap naar verdere hulp te zetten.”

De huizen werken samen met lokale partners. Zo heeft OverKop Tienen een partnerschap met De Wissel, waar een loods is omgebouwd tot een creatieve ontmoetingsruimte. In Oostende trekt Habbekrats dan weer het OverKop-huis. “Elke partnerorganisatie geeft z’n eigen invulling aan het huis in kwestie. Nu zijn er door de coronacrisis uiteraard veel online sessies, maar er is ook OverKop-radio, sommige huizen organiseren kampen voor jongeren, huiswerkbegeleiding, enzovoort. Alles gratis en anoniem, dat is onze sterkte.”

Waar de nieuwe OverKop-huizen binnenkort zullen komen, is nog niet bekend. Elke organisatie in het jeugdwerk kan nu een dossier indienen om met OverKop samen te werken. De locaties worden volgende lente onthuld.