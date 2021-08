Rode Kruis voorziet bufferplaatsen voor gerepatrieerden uit Afghanistan

De eerste repatriëringsvluchten zijn vanmorgen aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek, met meer dan 200 mensen aan boord. “Na een evaluatie van de huisvestingsnoden door de bevoegde autoriteiten, zullen bepaalde personen internationale bescherming kunnen krijgen”, aldus het Franstalige Rode Kruis.

Croix-Rouge de Belgique laat weten dat er zowel in Vlaanderen als Wallonië plaatsen worden voorbereid die snel ingevuld kunnen worden. Het gaat om plaatsen die fungeren als “bufferplaatsen”, waarmee plotse druk op het systeem opgevangen kunnen worden.

De woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) benadrukt dat de personen die aankomen, de reguliere asielprocedure volgen en via het netwerk van Fedasil geplaatst worden. De toewijzing gebeurt op basis van het aantal mensen dat aankomt en het aantal beschikbare plaatsen. Mogelijk worden dus de bufferplaatsen van het Rode Kruis gebruikt, maar er zijn nog andere opvangplaatsen, bijvoorbeeld in de centra van Fedasil.

“De gegevens waarover we in dit stadium beschikken, laten niet toe om te voorspellen of de vraag naar asielopvang sterk zal stijgen”, zegt ook Croix-Rouge. “De opvang zal aangepast worden aan de situatie, met een psychosociale oriëntatie indien nodig, en er zullen natuurlijk ook inspanningen gedaan worden om de familiebanden te herstellen met familieleden die ter plaatse zijn gebleven of naar ergens anders zijn gevlucht.”

Gezinshereniging

Het Rode Kruis benadrukt nog dat zijn gezinsherenigingsdienst (Restoring Family Links) in nauwe samenwerking met andere Rode Kruis-organisaties wereldwijd opereert, net als met het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), dat actief is in conflictgebieden.

Woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen Jan Poté geeft aan dat de dienst al dossiers had lopen van Afghanen, en dat er sinds de huidige crisis nog veel extra aanvragen tot hulp bij de gezinshereniging zijn binnengelopen. De beste manier om in contact te komen met de dienst is via de website www.restoringfamilylinks.be, zegt hij. Naast de gezinshereniging zelf, geeft het Rode Kruis ook tips over hoe contacten die er wel nog zijn met mensen in Afghanistan, behouden kunnen worden: zo is het belangrijk om via verschillende telefoonnummers en e-mailadressen contact te kunnen houden en om mensen op de hoogte te brengen wanneer men vanuit Afghanistan naar ergens anders reist.

De gezinsherenigingsdiensten van het Franstalige Rode Kruis zijn van maandag tot donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur bereikbaar op het nummer 081/77.16.48 of via het e-mailadres service.rlf@croix-rouge.be.

Poté zegt maandag nog dat het Rode Kruis niet alleen voorziet in opvang en helpt bij de gezingshereniging, maar ook in de kazerne van Peutie aanwezig is. Daar worden de mensen die werden geëvacueerd vanuit Kaboel onderworpen aan een medische screening en een veiligheidscontrole. Rode Kruis Vlaanderen voorziet een medische hulppost met artsen, verplegers en een ziekenwagen, en biedt ook psychosociale bijstand.

LEES OOK: