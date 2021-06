Rode Kruis-Vlaanderen zoekt nieuwe bloeddonoren

Om ook in de toekomst de bloedvoorraad te kunnen garanderen, gaat Rode Kruis-Vlaanderen op deze Wereldbloeddonordag op zoek naar nieuwe donoren. Jaarlijks zijn zowat 50.000 nieuwe donoren nodig, maar voor 2021 staat de teller nog maar op ruim 17.500, zegt het Rode Kruis weten. De organisatie start met een campagne om nieuwe donoren aan te trekken.

Alleen dankzij de donoren kan het Rode Kruis blijven voorzien in voldoende bloedproducten, zoals bloed, plasma en bloedplaatjes. Dagelijks geven circa 2.000 Vlamingen bloed. De beschikbaarheid van deze bloedproducten lijkt evident, maar dat is het niet. Om de bloedvoorraad op peil te houden en alle patiënten te blijven helpen, zijn dit jaar 50.000 nieuwe donoren nodig - dus bovenop de reeds gekende donoren.

"50.000 nieuwe donoren lijkt gigantisch veel, maar we geloven in de solidariteit van de Vlamingen", zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Doneren is een kleine moeite die een wereld van verschil maakt voor iemand anders. Voor iemand uit jouw buurt, iemand die je graag ziet.”

Voor 2021 staat de teller voorlopig op 17.597 nieuwe donoren, ongeveer 35 procent van de benodigde 50.000.

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert op Wereldbloeddonorendag de campagne ‘Geef voor elkaar’ om nieuwe donoren te zoeken. De campagne loopt de hele zomer en dat is niet toevallig. De vakantiemaanden zijn jaar na jaar een moeilijke periode om de bloedvoorraad op peil te houden. De lange weekends in mei, het mooie weer en de versoepeling van de coronamaatregelen zorgen ervoor dat er nu al een te lage voorraad is.

"Het lijkt alsof de trend die we normaal pas tijdens de grote vakantie zien, zich nu al eerder voordoet", zegt Testelmans. "Mensen trekken erop uit, maken uitstappen, doen terrasjes? en zijn gewoonweg niet bezig met doneren. Andere jaren proberen we de zomer in te gaan met een comfortabele bloedvoorraad, maar de lagere opkomsten van de voorbije weken zetten één en ander onder druk.”

Rode Kruis-Vlaanderen roept daarom iedereen op zijn donatie niet uit te stellen en zeker langs te gaan in een donorcentrum of bloedinzameling in de buurt.

Meer info over waar en wanneer je kan doneren, kan je vinden op www.rodekruis.be. Een afspraak maken is verplicht en kan via donorportaal.rodekruis.be of 0800 777 00.