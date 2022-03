Rode Kruis-Vlaanderen start campagne om nieuwe bloed- en plasmagevers te vinden

Rode Kruis-Vlaanderen start een campagne om Vlamingen aan te zetten om bloed of plasma te geven. 84 procent van de Vlamingen gaf de voorbije twee jaar geen bloed of plasma, de organisatie hoopt met de nieuwe campagne mensen aan te sporen om toch regelmatig een donatie te doen.

Heel wat mensen geven hun eerste keer bloed omdat iemand die ze kennen plots nood heeft aan bloed of plasma. Die solidaire reflex leidt niet altijd tot een blijvende reflex. Rode Kruis-Vlaanderen is altijd op zoek naar nieuwe donoren en roept in een nieuwe campagne Vlamingen op om hun steentje bij te dragen.

"De boodschap is duidelijk: we hebben veel donoren nodig. Vooral plasmadonoren", zegt Jan Poté, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Dat plasma heel belangrijk is, werd eind vorig jaar nog duidelijk toen in de media een aantal verhalen verschenen over patiënten die hun medicatie op basis van plasma mogelijk niet zouden krijgen wegens een tekort aan plasma. Daarom wil Rode Kruis-Vlaanderen heel hard inzetten op het vinden van nieuwe plasmadonoren. Vorig jaar waren er 9.000 nieuwe plasmadonoren. Voor 2022 mikt de organisatie resoluut op 14.000 nieuwe plasmadonoren, een stijging van 55 procent."

Onbaatzuchtig

Steeds meer medicatie wordt op basis van plasma gemaakt, waardoor de nood aan beschikbaar plasma stijgt. Voorlopig zijn we daarvoor vaak afhankelijk van het buitenland, maar Vlaanderen wil zo veel mogelijk zelfvoorzienend worden.

De nieuwe campagne doet een heldere en eenvoudige oproep: "Geef bloed of plasma via rodekruis.be" met de hashtag #GeefVoorElkaar. Onderzoek leert dat mensen absoluut iets onbaatzuchtigs willen doen voor de medemens. Hét kantelpunt om over te gaan tot actie is de herkenbaarheid van iemand in hun nabijheid die bloed of plasma nodig heeft. Dat is dan ook de centrale boodschap in de nieuwe campagne.

Bloed geven kan elke drie maanden, plasma elke twee weken. Donoren kunnen dagelijks terecht voor een bloed- of plasmadonatie in een van de dertien donorcentra of bij een lokale bloedinzameling. Een afspraak maken kan via www.rodekruis.be of het gratis nummer 0800 777 00.

