Rode Kruis stuurt vanaf vandaag 200 vrijwilligers per dag naar overstroomde regio’s: “Als iedereen het advies om niet naar het rampgebied te gaan had gevolgd, hadden duizenden mensen niets te eten gehad”

Kortrijk Eerste publieke borstvoe­dings­bank van België staat in Kortrijk: “We willen taboe doorbreken, het is de natuurlijk­ste zaak ter wereld”

27 juli Op de Grote Markt in Kortrijk kunnen mama’s tot eind augustus de allereerste borstvoedingsbank van het land uitproberen. Het is een initiatief van femtechmerk Elvie om het taboe rond borstvoeden in het openbaar te doorbreken. De bank promoot borstvoeden en afkolven ‘en plein public’, in het teken van de Wereld Borstvoedingsweek van 1 tot en met 7 augustus. “We benadrukken dat het de natuurlijkste zaak ter wereld is”, klinkt het bij Elvie.