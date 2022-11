Rode Kruis stopt met iconische stickerverkoop: bekijk hier de stickers door de jaren heen

Het einde van een traditie is in zicht: vanaf volgend jaar verkoopt Rode Kruis-Vlaanderen zijn iconische stickers niet meer. Na 61 jaar is het tijd voor iets nieuws. De sticker wordt een pleister.

De stickers van Rode Kruis-Vlaanderen worden al sinds 1961 verkocht. Waarom het Rode Kruis er destijds mee begon? In die tijd werd het wegennet in België sterk uitgebouwd met steeds meer snelwegen. Het aantal ongevallen steeg en het Rode Kruis plaatste dan ook hulpposten langs de weg. Om die extra kost te financieren, begonnen de vrijwilligers eerst wimpels te verkopen die de autobestuurders aan de antenne van hun wagen konden hangen. In 1961 werden dat stickers.

In de beginjaren stond er enkel een afbeelding met een rood kruis op de sticker. In 1983 verscheen er een tekenfiguur op. Suske en Wiske, Jommeke, Robbedoes, De Smurfen: ze hebben allemaal de iconische sticker opgevrolijkt. De verkoop steeg elk jaar. Het topjaar was 2018, toen Robbedoes op de stickers stond. Maar liefst 671.386 fans kochten toen een sticker.

Bekijk hieronder de Rode Kruis-stickers door de jaren heen

Pleisters

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Rode Kruis-Vlaanderen worden ze nu definitief opgeborgen. De stickers maken namelijk plaats voor pleisters. De klassieke tekenfiguren blijven wel van de partij: tijdens de verkoopactie van 20 april tot 4 mei 2023 zullen De Smurfen op de pleisters prijken. Een symbolische keuze, want diezelfde Smurfen waren decennia geleden ook de allereerste stripfiguren op de sticker.

“De tijd was rijp voor iets nieuws. En met de pleisters kiezen we voor een bruikbaar product, dat tegelijk ook een duidelijke link naar één van onze activiteiten heeft”, aldus Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

“De 50ste verjaardag van Rode Kruis-Vlaanderen leek ons wel een gepast moment voor deze historische verandering. Het was een halve eeuw waarin onze 13.000 vrijwilligers al heel wat betekend hebben voor de Vlaming. Zo zorgen zij elk jaar voor een 40.000-tal eerstehulpopleidingen, hulpposten op duizenden events, tientallen vakantiekampen voor kwetsbaren, tal van activiteiten in de 70 Jeugd Rode Kruis-verenigingen en tienduizenden interventies en verzorgingen per jaar. Om ook de komende 50 jaar relevant te kunnen blijven, was de tijd rijp voor een nieuw, bruikbaar product met een duidelijke link naar onze activiteiten: de pleister”, aldus Vandekerckhove.

Voor de verkoopactie blijft Rode Kruis-Vlaanderen bij hetzelfde recept. Van 20 april tot 4 mei 2023 zullen de vrijwilligers van de verschillende lokale afdelingen op de traditionele plaatsen staan, van kruispunten tot parkings van warenhuizen of shopping centra. Ook de verkoop via verschillende lokale handelaars en via de website blijven zoals voorheen.