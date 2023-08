Rode Kruis organiseert “afterworks” om bloedvoorraden op peil te houden

Het Vakantiehuis Herman De Croo wordt 86, maar sukkelt met gezondheid: “Mijn naam staat al op het familie­graf”

Feest ten huize De Croo, want de pater familias wordt vandaag 86. Een respectabele leeftijd die niet alleen de nodige gezondheidskwaaltjes met zich meebrengt, maar hem ook doet nadenken over de eindigheid van het leven. In de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’ laat de oud-Kamervoorzitter in zijn ziel kijken: “Op het kerkhof in Michelbeke staat mijn naam al op het familiegraf.”