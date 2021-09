Rode Kruis maakt zich zorgen om lage bloedvoorraad: vooral tekort aan O-negatief is “alarmerend”

Zele Werknemer zwaar verbrand tijdens onderhouds­wer­ken in hoogspan­nings­ca­bi­ne

15:56 In de Lindestraat in Zele is een werknemer woensdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man was er samen met enkele collega’s aan het werken in een hoogspanningscabine toen hij plots geëlektrocuteerd werd en 12.000 volt door zijn lichaam kreeg. Na de elektrocutie ontstond er ook een brand waardoor hij zware brandwonden opliep.