Rode Kruis lanceert solidariteitsactie voor slachtoffers overstromingen

“Het Rode Kruis is op dit moment al op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp aanbieden”, klinkt het bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Sneller en efficiënter dan wie ook. Naast het werk dat we nu al aan het verrichten zijn in steden en gemeenten die te kampen kregen met de overstromingen, brengen we momenteel ook de concrete noden in de getroffen regio’s in kaart. Hoeveel mensen zijn er gtroffen? Wie moet voor korte of langere termijn worden opgevangen? Wat zijn materiële of psychische noden? Is er drinkwater nodig? Enzovoort. Op basis daarvan zetten we onze hulp verder.”