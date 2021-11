Rode Kruis houdt zich klaar om opnieuw vrijwilligers in te zetten in woonzorgcentra

Mag u zonder Covid Safe Ticket naar frituur of toilet van café? Vlaamse overheid beant­woordt laatste vragen

Vanaf morgen is het ook in Vlaanderen verplicht om op café, restaurant of in de fitnesszaal een geldig Covid Safe Ticket te tonen. De regel geldt voor iedereen vanaf zestien jaar. Enkele vragen bleven echter nog onbeantwoord. Is de coronapas bijvoorbeeld nodig voor een bezoek aan de frituur of de kerstmarkt? Mag u als ongevaccineerde op het terras van een café het toilet gebruiken? En mogen fitnesszaken ‘s nachts onbemand hun activiteiten verderzetten? De Vlaamse overheid geeft nu meer duidelijkheid.

31 oktober