Rode Kruis bezorgd over wetswijziging bloeddonatie bij homoseksuele mannen: “Een grootschalige operationele aanpassing die de nodige tijd vraagt”

Leuven Rode Kruis-Vlaanderen riep Leuvense studenten op om bloed te gaan geven, maar inschrij­vin­gen lopen moeizaam: “Kom alsje­blieft uit uw kot om te doneren”

Naar goede gewoonte slaan Rode Kruis-Vlaanderen en de Leuvense studenten de handen in elkaar voor Bloedserieus, een tweejaarlijkse bloedinzameling door én voor studenten. En die is vandaag meer dan ooit nodig. Door de coronacrisis heeft het Rode Kruis een terugval gemerkt in de opkomsten van bloeddonoren. “Aan alle Leuvense studenten: kom uit uw kot om te doneren”, klinkt het in een noodkreet. Vanaf maandag strijkt de bloeddonatie vier dagen neer op het Ladeuzeplein en in het Gymnasium in Leuven.

15 november