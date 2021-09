Rode Kruis besteedt 2 miljoen euro aan scholen getroffen door overstromingen

De hulp gaat naar scholen van alle netwerken. Het vrijgemaakte bedrag per vestiging is afhankelijk van het aantal leerlingen in de school, het soort onderwijs (kleuter-, lager, secundair, enz.) en staat in verhouding tot het beschikbare budget. "Concreet beoordelen de scholen zelf hun behoeften: het kan gaan om lesmateriaal, geavanceerde apparatuur in het beroepsonderwijs, toestellen voor speelplaatsen of sporthallen of zelfs collectieve activiteiten gericht op het welzijn van leerlingen die getroffen zijn door de overstromingen", preciseert het persbericht.