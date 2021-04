Rode Jupiler die hetzelfde smaakt als gewone pils? Bierprofessor Freddy Delvaux: “Kleur toevoegen na gisting heeft geen effect op smaak”

Je zou kunnen denken: met de rode pils wil biergigant AB Inbev symbolisch de rode kaart trekken voor de penibele arbeidsomstandigheden van de arbeiders voor het WK voetbal in Qatar volgend jaar. Dat is het niet. De rode Jupiler is slechts de nieuwste stunt om de Rode Duivels te ondersteunen op het EK van komende zomer. Al blijft de gewone gouden pils tijdens de twee maanden dat de rode variënt in de winkels - en misschien in de cafés - zal liggen ook nog gewoon beschikbaar.