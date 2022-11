Rode Duivels moeten het in Qatar doen zonder hun bekendste supporter Obelgix: “Geen mensenrechten en geen sfeer”

KIJK. Eerste aflevering van de Grootste Meesterop­lich­ter ter Wereld: “Ik ben de mooiste en liefste Robin Hood van de wereld”

Piet Van Haut (54) logeert in de duurste hotels, reist in privéjets, eet kaviaar alsof het rijstpap is en strooit letterlijk met geld. Maar dan vooral met geld van een ander. In de exclusieve HLN Original-reeks ‘De Grootste Meesteroplichter ter Wereld’ gaat schrijver Maarten Inghels op zoek naar de waarheid achter de excentrieke Belg. Van Haut gedraagt zich als een clown maar leeft als een multimiljonair die aanhoudend mensen oplicht. Hij is al tientallen keren veroordeeld, maar niemand lijkt hem te kunnen stoppen. Kijk hierboven naar de eerste aflevering waarin Maarten Inghels de meesteroplichter volgt terwijl hij zich voordoet als een wilde weldoener: “Ik ben honderd miljard keer straffer dan de Tinder Swindler”.

6:12