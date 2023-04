Robert Beijer wil niet meer geassocieerd worden met Bende van Nijvel: “Waarom zijn mensen daar nog altijd mee bezig?”

Oud-rijkswachter Robert Beijer (70) is het beu dat zijn naam nog steeds aan de Bende van Nijvel wordt gelinkt. Dat heeft hij gezegd in een interview met RTBF. “Ik begrijp niet waarom mensen nog altijd bezig zijn met die oude zaken”, aldus Beijer, die zijn onschuld al jaren staande houdt.

De naam Robert Beijer wordt al jaren genoemd in het dossier van de Bende van Nijvel, de beruchte criminele groepering uit de jaren 80. In februari 2023 moest de 70-jarige ex-rijkswachter terugkeren naar ons land omdat het gerecht hem wou ondervragen over zijn mogelijke betrokkenheid bij de bende. Een maand eerder werd het huis van Beijer, die al 20 jaar in Thailand woont, door het Belgische gerecht doorzocht. De Thaise autoriteiten hadden hem twee weken vastgehouden nadat ze ontdekten dat de Belg zonder visum in het land verbleef.

In het interview met RTBF vertelt de zeventiger dat hij zich volop aan het voorbereiden is op zijn terugkeer naar Thailand. “De schok is nu voorbij, maar mijn familie en de mensen om me heen hebben er ook de gevolgen van gedragen”, zegt hij over het onderzoek. De oud-rijkswachter blijft volhouden dat hij onschuldig is en niets met de Bende van Nijvel te maken heeft. “Ik begrijp niet waarom mensen nog altijd bezig zijn met die oude zaken”, klaagt hij.

Beijer is het naar eigen zeggen beu dat zijn naam met de zaak wordt geassocieerd. Ook de VRT/RTBF-reeks ‘1985' vindt hij “overdreven”. De serie brengt de misdaden van de Bende van Nijvel in herinnering en is aangevuld met enkele fictieve gebeurtenissen en personages. “Er zijn personages die ik niet herken, volkomen valse feiten en fouten in de tijdlijn”, aldus Beijer. Volgens de oud-rijkswachter strookt de serie – waarin de aanwezigheid van fictieve elementen duidelijk wordt vermeld – niet met de realiteit.

“Bouhouche had meerdere levens”

Beijer heeft het in het interview bovendien over zijn “nauwe” band met voormalige rijkswachter Madani Bouhouche, die in 2005 overleed. Ook hij werd meermaals in verband gebracht met de Bende van Nijvel. Vanaf 1981 pleegden de twee talloze misdrijven. In 1994 werden ze uiteindelijk veroordeeld voor enkele gewelddadige overvallen waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bouhouche kreeg 20 jaar cel, Beijer 14 jaar.

“Hij had twee of drie levens”, zegt Beijer nu over Bouhouche. “Mensen zeggen dat ik hem goed kende, maar dat is niet waar.” Hoewel de oud-rijkswachter met klem blijft ontkennen dat hij zelf iets met de Bende van Nijvel te maken had, zou hij zich wel hebben afgevraagd of Bouhouche er lid van was, vertelt hij.

“Al 40 jaar hypotheses”

Beijer benadrukt voorts dat hij al meermaals ondervraagd is over zijn vermeende betrokkenheid bij de Bende van Nijvel. “Geloof me, als ik ook maar iets had geweten over de moorden, had ik daarmee mijn vrijlating proberen te verkrijgen”, klinkt het.

De oud-rijkswachter gelooft niet dat de waarheid snel aan het licht zal komen. “Kijk hoever we staan. We zitten nu al bijna 40 jaar met allerlei hypothesen en weten niet wat we daarmee moeten doen”, besluit hij.