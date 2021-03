Riziv maakt 200.000 euro vrij om mentaal welzijn van artsen te bevorderen

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver­zekering (Riziv) en de FOD Volksgezondheid gaan een aantal organisaties ondersteunen die zich inzetten voor het (mentaal) welbevinden van artsen. Daarvoor is 200.000 euro vrijgemaakt. Het gaat om organisaties als Arts in nood en Doctors4Doctors.

Het welbevinden van zorgverleners houdt rechtstreeks verband met de kwaliteit van onze zorg, benadrukt het Riziv. “Want enkel een zorgverlener die goed in zijn vel zit, kan patiënten de meest kwalitatieve zorg bieden”, klinkt het. Dat welbevinden staat sinds de coronacrisis meer dan ooit onder druk.

Dat ons zorgsysteem in de coronacrisis niet is “gekapseisd”, hebben we te danken aan de inspanningen van artsen en zorgverleners, benadrukt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “De zorgprofessionals vormen de fundamentele brandstof en grootste kapitaal van onze gezondheidszorg”, zegt hij. Hij erkent wel dat er grenzen zijn aan de veerkracht en dat er nood is aan meer aandacht voor mentaal welzijn en psychologische ondersteuning voor de mensen in de zorg.

Preventie

Het Riziv is tot een akkoord gekomen met de organisaties Arts in nood en Doctors4Doctors, waardoor ze hun aanbod kunnen uitbreiden. De twee organisaties helpen niet alleen artsen met psychosociale problemen, maar zetten ook in op preventie via onder meer webinars en sensibiliseringsacties.

Dr. Eric Boydens van Doctors4Doctors hoop via preventie de wachtkamers voor artsen met mentale en psychologische problemen leeg te houden. Het doel van zijn organisatie is om artsen “koel in het hoofd, warm in het hart en goed in het vel” te krijgen.

Topje van de ijsberg

Bij Arts in nood klopten sinds 2016 zo’n 600 artsen aan. Het gaat om slechts een topje van de ijsberg, zegt projectcoördinator Lieve Galle. “Vaak volstaat het voor velen om even hun hart te luchten, maar soms hebben ze nood aan professionele hulp”, verklaart Galle. De organisatie stuurt hen dan naar de juiste professional door.

“We willen artsen warm maken om ook zelf de nodige hulp te vragen waar nodig”, zegt Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv. “Hetzij via individuele hulp, peer-to-peercontacten of door het delen van goede praktijken of het volgen van webinars over dit thema.” Bedoeling is dat alle artsen, vanaf hun opleiding tot aan hun pensioen, de weg naar hulp vinden.

Mentaliteitswijziging

Dat er ook aandacht is voor de artsen in opleiding, stemt de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso) tevreden. “Dit is het begin van een positieve evolutie, die we met een nieuwe generatie artsen graag ondersteunen”, zegt voorzitter Jonas Brouwers. De hulp komt als geroepen, stelt Brouwers. Uit een bevraging van Vaso blijkt dat in de afgelopen periode 53 procent van de artsen in opleiding het mentaal moeilijk had en 4 procent professionele hulp zocht. Bijna 2 op de 10 denken er zelfs over de opleiding stop te zetten, een verdubbeling tegenover de periode voor de coronacrisis.

Naast preventieve en structurele maatregelen is ook een mentaliteitswijziging bij artsen nodig, besluit de Vaso. Want er heerst nog een te groot taboe over mentaal welzijn in de sector.