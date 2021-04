Rivaliserende jeugdbendes vechten met zware wapens conflict uit op straat: één dode en 28 arrestaties in Luik

Slechts 47 procent van personeel in Brusselse woonzorg­cen­tra liet zich vaccineren

16 april De vaccinatiegraad bij het woonzorgcentrumpersoneel in Brussel en in Wallonië ligt bedroevend laag. Dat bleek op de persconferentie van het Crisiscentrum. Meer dan de helft van het Brusselse personeel weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Viroloog Steven Van Gucht voegde eraan toe dat daar in de meeste gevallen géén medische reden voor is.