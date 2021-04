Rivaliserende bendes gaan elkaar te lijf in Luik: één dode, twee gewonden en 28 arrestaties

Antwerpen Audit stad Antwerpen na heisa rond El Kaouakibi: 350.000 euro voor Let’s Go Urban verduis­terd

9:32 Van de 3,5 miljoen euro aan investeringstoelages die de stad Antwerpen de voorbije jaren uitgaf aan de renovatie van het Urban Center op het Kiel – de vaste stek van Let’s Go Urban, het jongerenproject van Sihame El Kaouakibi – is 350.000 euro verduisterd. Dat meldt ATV op basis van het auditrapport van de stedelijke inspectie Financiën. De informatie wordt ons bevestigd in stadhuiskringen. Nog volgens het onderzoek zou El Kaouakibi zichzelf 100.000 euro per jaar aan loon hebben toegekend. Het rapport – én eventuele consequenties voor Let’s Go Urban – worden morgen op het schepencollege besproken.